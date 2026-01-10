Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı. Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KERİM RAHMİ KOÇ STADA GİTTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen isimler arasında yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ FORMASIYLA TRİBÜNDE

Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti. Bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında yorumlara neden oldu.