Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı. Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen isimler arasında yer aldı.
Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti. Bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında yorumlara neden oldu.
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi
