Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi
10.01.2026 17:31
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi
Süper Kupa finali öncesi tribünlerde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un, maçı izlemek için stada gittiği ve Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde yer aldığı görüldü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribünler dolmaya başladı. Derbi atmosferi giderek yükselirken, tribünlerden gelen bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KERİM RAHMİ KOÇ STADA GİTTİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Süper Kupa finalini izlemek için stada gelen isimler arasında yer aldı.

MERT HAKAN YANDAŞ FORMASIYLA TRİBÜNDE

Kerim Rahmi Koç'un, karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş formasıyla tribünde bulunması dikkat çekti. Bu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak taraftarlar arasında yorumlara neden oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    babadan ogula nesil bunlar ) 7 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Mert hakan yandaş'ın oynama'dan hala neden fenerbahçede olduğu anlaşıldı 3 1 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    Armut dibine düşer 1 1 Yanıtla
  • osman biçer osman biçer:
    Allah yardım etsin ne diyelim 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
