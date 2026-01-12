Süper Kupa'ya damga vuran an - Son Dakika
Süper Kupa'ya damga vuran an

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Kupa\'ya damga vuran an
12.01.2026 07:47
Süper Kupa\'ya damga vuran an
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında atılan gollerle tempo zirveye çıkarken, Barcelona karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maç sonrası Arda Güler'in yaşadığı sinir anı da dikkat çekti.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Barcelona oldu. Karşılaşma boyunca tempo düşmezken, özellikle ilk yarının uzatma dakikalarında atılan 3 gol, finale damga vurdu.

BARCELONA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Final maçında Barcelona, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen Katalan ekibi skor üstünlüğünü koruyarak kupaya uzanmayı başardı.

REAL MADRID CEPHESİNDE MORALLER BOZULDU

Finali kaybeden Real Madrid'de maç sonrası hayal kırıklığı dikkat çekti. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, maç bitiminin ardından yaşadığı sinir anı kameralara yansıdı.

ARDA GÜLER'DEN SİNİR ANINDA TALİHSİZLİK

Barcelona yenilgisinin ardından Arda Güler'in sinirle yere doğru tekme attığı, bu sırada ayağının kaydığı anlar dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, genç futbolcunun yaşadığı hayal kırıklığı yorumlara yansıdı.

