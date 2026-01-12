İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Barcelona oldu. Karşılaşma boyunca tempo düşmezken, özellikle ilk yarının uzatma dakikalarında atılan 3 gol, finale damga vurdu.
Final maçında Barcelona, bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Buna rağmen Katalan ekibi skor üstünlüğünü koruyarak kupaya uzanmayı başardı.
Finali kaybeden Real Madrid'de maç sonrası hayal kırıklığı dikkat çekti. Mücadelede forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in, maç bitiminin ardından yaşadığı sinir anı kameralara yansıdı.
Barcelona yenilgisinin ardından Arda Güler'in sinirle yere doğru tekme attığı, bu sırada ayağının kaydığı anlar dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, genç futbolcunun yaşadığı hayal kırıklığı yorumlara yansıdı.
Son Dakika › Spor › Süper Kupa'ya damga vuran an - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?