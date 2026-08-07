Süper Lig 2026-2027 Programı Açıklandı
TFF, Süper Lig'in 2. ve 3. hafta maç programını duyurdu; Beşiktaş'ın maçı tarihte değişiklik olabilir.
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.
2. hafta
21 Ağustos Cuma
21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
19.00 Çorum FK - Kasımpaşa
21.30 Fenerbahçe - Konyaspor
23 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor - Başakşehir
21.30 Göztepe - Gençlerbirliği
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler
3. hafta
28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK
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