Süper Lig 2026-2027 Sezonu Tarihleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16'ncı hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.