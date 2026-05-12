Süper Lig 2026-2027 Sezonu Tarihleri Açıklandı

12.05.2026 17:00
Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026'da başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16'ncı hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
