Süper Lig 22. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
31 Ocak Cuma
20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar
13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam - İSTANBUL
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