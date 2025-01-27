Süper Lig 23. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 23. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 23. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 23. hafta programında Galatasaray'ın durumu değişikliklere neden olabilir.

27.01.2025 17:20
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Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı. Programda Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi halinde değişiklik olacağı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Programın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların muhtemel play-off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.

Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

7 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor

8 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Konyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

9 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

19.00 Antalyaspor - Başakşehir

19.00 Galatasaray - Adana Demirspor

10 Şubat Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Göztepe

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 23. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

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