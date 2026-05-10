Süper Lig 34. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig 34. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig 34. Hafta Programı Açıklandı
10.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar 15-17 Mayıs'ta oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta ve son hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu. Buna göre son haftanın maçları 15 Mayıs Cuma, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada aynı anda oynanacak müsabakalarda 32 puanlı Eyüpspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Bir diğer 32 puanlı takım Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak. 31 puanlı Gençlerbirliği, Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde 16. basamakta bulunan 29 puanlı Antalyaspor ise evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta programı şöyle:

15 Mayıs Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir

20.00 Samsunspor - Göztepe

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 34. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig 34. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.