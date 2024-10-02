Süper Lig 8. Haftanın Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig 8. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de 8. haftada görev yapacak hakemler belirlendi. Maçlar Cuma günü başlayacak.

02.10.2024 17:00
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Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,

SÜPER Lig'in 8'inci haftası cuma günü oynanacak Çaykur RizesporAntalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 8'inci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Burak Pakkan

CUMARTESİ

13.30 KasımpaşaBodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe – Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 BaşakşehirKayserispor: Yasin Kol

19.00 HataysporTrabzonspor: Kadir Sağlam

PAZAR

13.30 KonyasporEyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana DemirsporSamsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray – Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 GaziantepBeşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Rizespor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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