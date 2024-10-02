Süper Lig 8. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri belli oldu
İSTANBUL,
SÜPER Lig'in 8'inci haftası cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor – Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 8'inci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Çaykur Rizespor – Antalyaspor: Burak Pakkan
CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa – Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe – Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir – Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor – Trabzonspor: Kadir Sağlam
PAZAR
13.30 Konyaspor – Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor – Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray – Alanyaspor: Mehmet Türkmen
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