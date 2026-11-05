Süper Lig'de 11. hafta yarın Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla başlıyor

Süper Lig'de 11. hafta yarın Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta, yarın saat 20.00'de Gaziantep Stadı'nda oynanacak tek maç olan Gaziantep FK-Kasımpaşa mücadelesiyle açılıyor. Haftanın diğer karşılaşmaları 7 ve 8 Kasım'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek maçla açılacak.
Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gaziantep Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
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