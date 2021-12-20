Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN: 17: 00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU17: 00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY20: 00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER20: 00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN22 ARALIK ÇARŞAMBA 17: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN17: 00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER20: 00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU20: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR23 ARALIK PERŞEMBE17: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
20: 00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor