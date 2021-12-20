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Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu

20.12.2021 14:12
Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN: 17: 00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU17: 00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY20: 00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER20: 00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN22 ARALIK ÇARŞAMBA 17: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN17: 00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER20: 00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU20: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR23 ARALIK PERŞEMBE17: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

20: 00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK


- İstanbul

Spor Toto Süper Lig, Yaşar Kemal Uğurlu, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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