Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

05.08.2022 23:03

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavililere maçı kazandıran golleri Cornelius ve Denswil kaydetti.

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.

KAPANIŞ DENSWIL'DEN

Son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor karşısında maça iyi bir başlangıç yaparken 16. dakikada Cornelius ile skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Trabzonspor, ikinci yarıda da rakibi üzerinde baskısını sürdürdü. 86. dakika Denswil farkı artırırken bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazandı.

Son şampiyon fırtına gibi başladı! Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 yendi

TRABZONSPOR'UN HAFTAYA RAKİBİ HATAY

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile evinde karşı karşıya gelecek. İstanbulspor ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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SON DAKİKA: Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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