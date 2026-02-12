Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak

12.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ligde yarın Galatasaray-ikas Eyüpspor ile Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçları oynanacak.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:13
Yıllar sonra gelen itiraf Ali Koç, Arda Güler için ’’Bu kadar para eder mi’’ demiş
Yıllar sonra gelen itiraf! Ali Koç, Arda Güler için ''Bu kadar para eder mi?'' demiş
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:18:07. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 22. haftanın perdesi yarın açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.