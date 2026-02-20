Süper Lig'de 23. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Süper Lig'de 23. Hafta Hakemleri Açıklandı

20.02.2026 13:15
Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Maçlar bugün başlıyor.

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 23'üncü hafta bugün oynanacak Çaykur Rizespor – Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

BUGÜN

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

YARIN

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün

23 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol

Kaynak: DHA

