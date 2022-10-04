Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor - Son Dakika
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Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor

04.10.2022 12:37

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael hedeflerin odağında. Sosyal medyada Ismael'i istifaya davet eden siyah-beyazlı taraftarlar Şenol Güneş'in takımın başına geçmesini istiyor.

Son olarak Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin odağındaki isim oldu.

İSTİFASI İSTENİYOR

Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael yönetimindeki takımlarının 3 maçtır kazanamamasına isyan etti. Sosyal medyada "Valerien Ismael istifa" etiketi ile paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar kısa sürede deneyimli hocanın adını gündemin zirvesine yerleştirdi.

Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda

BEŞİKTAŞ 6. SIRAYA GERİLEDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 15 puanla 6. sıraya geriledi.

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Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor - Son Dakika
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