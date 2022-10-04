Valerien Ismael, Beşiktaşlıları isyan ettirdi! Taraftar Şenol Güneş'i istiyor

Son olarak Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin odağındaki isim oldu.
Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael yönetimindeki takımlarının 3 maçtır kazanamamasına isyan etti. Sosyal medyada "Valerien Ismael istifa" etiketi ile paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar kısa sürede deneyimli hocanın adını gündemin zirvesine yerleştirdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 15 puanla 6. sıraya geriledi.
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