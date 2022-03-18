Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek

18.03.2022 09:31
Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, 30. hafta mücadelesinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, düşme hattının üzerindeki 35'er puana sahip GZT Giresunspor ile Kasımpaşa'nın sekizer puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-kart cezalıları Aytaç Kara ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği Göztepe'de François Moubandje'nin de sakatlığı sürüyor.

Alanyaspor'la 10. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 15 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

ilk yarıdaki karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6 maçtır puan alamayan Göztepe, Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika


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