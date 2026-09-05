Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Vlahovic'in golüyle 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Vlahovic'in golüyle 2-1 yendi

Süper Lig\'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe\'yi Vlahovic\'in golüyle 2-1 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'ten gelirken, Fenerbahçe'nin tek sayısı Milan Skriniar'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Olaitan'ın ceza yayından attığı ara pasta Vlahovic ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vlahovic'in vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada uzun vurulan topu Muriqi kafayla Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Kerem'in topuk pasında tekrar topla buluşan Muriç'in ceza yayından vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağın sahibi oldu.

67. dakikada Olaitan'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Olaitan'ın ara pasında Orkun ceza sahası sol çaprazında kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldı ve pasını müsait pozisyondaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic, penaltı noktasının sağından bekletmeden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

81. dakikada Trossard'ın ceza yayı sağ çizgisinden uzak direğe şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi (İsmail Yüksek dk. 84), N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Oğuz Aydın (Dorgeles Nene dk. 68), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 68)

Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu (Tiago Djalo dk. 77), Rıdvan Yılmaz (Kassoum Ouattara dk. 46), Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 64), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 77), Orkun Kökçü, Leonard Trossard, Dusan Vlahovic (Hyeon-Gyu Oh dk. 85)

Yedekler: Doğan Alemdar, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Taylan Bulut, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Goller: Milan Skriniar (dk. 26) (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (dk. 38), Dusan Vlahovic (dk. 73) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mason Greenwood, Milan Skriniar, Ederson, Matteo Guendouzi (Fenerbahçe), Emirhan Topçu, Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Milan Skriniar, Dusan Vlahovic, Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Vlahovic'in golüyle 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Trump’ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev’e gidecek Trump'ın temsilcileri önce Moskova ardından Kiev'e gidecek
Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı: İki ayrı suçlama yöneltildi
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
22:09
İsmail Kartal’ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
22:06
Asensio locada uzaklara daldı Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
21:22
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
21:20
Derbide Vlahovic’ten olay hareket Fenerbahçe taraftarı delirdi
Derbide Vlahovic'ten olay hareket! Fenerbahçe taraftarı delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 22:34:09. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Vlahovic'in golüyle 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement