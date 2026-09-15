Süper Lig'de derbi programı açıklandı, Galatasaray-Fenerbahçe 26 Ekim'de
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7 ile 16. haftanın müsabaka programını duyurdu. İlk yarının derbileri arasında 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe, 19 Ekim'de Trabzonspor-Beşiktaş maçları yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor- Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
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