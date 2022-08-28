Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri... - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...

28.08.2022 09:25
Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 4. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile Galatasaray, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de karşı karşıya gelecek. 6'şar puanı bulunan iki ekip de "mutlak galibiyet" parolasıyla sahaya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sezonun geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

TRABZONSPOR'A UĞURCAN ÇAKIR ŞOKU

Trabzonspor'da Kopenhag maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise şüpheli.

Galatasaray'da Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almayan isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Djaniny, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

YORUMLAR
500
Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri... - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 09:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement