Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, bu akşam sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Sezonun geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

TRABZONSPOR'A UĞURCAN ÇAKIR ŞOKU

Trabzonspor'da Kopenhag maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise şüpheli.

Galatasaray'da Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan kadroda yer almayan isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Djaniny, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic