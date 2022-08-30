Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu - Son Dakika
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Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu

30.08.2022 09:09
Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu

Dün Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanını hanesine yazdırdı. Mücadelenin 90. dakikasında maçın tek golünü kaydeden Muhammet Demir'in yerine oyuna giren Uche Ikpeazu ise oynadığı futbol, fiziği ve hareketleriyle izleyicilerin beğenisini aldı. İki hafta önce Middlesbrough'dan transfer edilen 1.90 boyundaki Uganda asıllı forvetle ilgili dikkat çeken sözler kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Eskişehir'de Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER UCHE IKPEAZU MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın tek golünü kaydeden Konyasporlu Muhammet Demir'in yerine 90. dakikada oyuna dahil olan yeşil-beyazlı ekibin Middlesbrough'dan yeni transferi Uche Ikpeazu ise gerek görüntüsü gerekse maç içindeki hareketleriyle karşılaşmaya resmen damga vurdu.

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1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Uganda asıllı İngiliz forvetin Fenerbahçe kalesine gönderdiği bir şut da direkten dönerken, maçı takip eden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Uche Ikpeazu hakkında paylaşımlarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

- Adam bölüm sonu canavarı gibi

- Bu adam sabaha kadar koşsun izlerim, öyle büyülü koşuyor ki bayıldım

- Adam çok iyi top saklıyor, bu lig için aranan forvet olabilir, gol de atmaya başlarsa 4 büyüklerden birine transfer yapar.

- Omuz genişliği 1.5 metre, bacak uzunluğu 2 metre, kapladığı alan 3 oda 1 salon. Adamlar topçu değil bildiğin gemi almışlar.

- 2 dakika oynadığı maçta bütün ilgi odağını üzerine çekmiştir, öyle bir ağır abimizdir.

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SON DAKİKA: Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu - Son Dakika
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