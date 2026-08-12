Süper Lig'de En Gollü Maç: 12 Gol! - Son Dakika
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Süper Lig'de En Gollü Maç: 12 Gol!

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Süper Lig tarihinin en gollü maçı 1991'de Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'u 8-4 yendiği maç.

Bu sezon 69. yaşına girecek eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'de şimdiye kadar bir maçta en fazla 12 kez gol sevinci yaşandı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda oynanan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip, 8-4 kazandı.

Karşılaşma, atılan 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), kırmızı-siyahlı ekibin gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

En gollü 13 maç

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı, 13 oldu.

Ligin son 20 sezonunda ise futbolseverler, bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Süper Lig tarihinin en gollü maçlarına "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligdeki en gollü 13 maçın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, tabelada yer aldı.

Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla gol izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 68 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

1991-1992

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8 - 4

1983-1984

Galatasaray-Adana Demirspor

9 - 2

1986-1987

Malatyaspor-Rizespor

7 - 4

1997-1998

Kayserispor-Trabzonspor

5 - 6

1967-1968

Göztepe-Feriköy

9 - 1

1986-1987

Eskişehirspor-Antalyaspor

7 - 3

1988-1989

Galatasaray-Adana Demirspor

7 - 3

1989-1990

Beşiktaş-Adana Demirspor

10 - 0

1994-1995

Samsunspor-Petrolofisi

8 - 2

1994-1995

Altay-Beşiktaş

2 - 8

1994-1995

Zeytinburnuspor-Galatasaray

3 - 7

2002-2003

Beşiktaş-Göztepe

7 - 3

2004-2005

Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor

6 - 4

En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

SezonMaçSonuç
1967-1968Beşiktaş-Galatasaray4 - 4

1982-1983Fenerbahçe-Galatasaray4 - 4

1995-1996Samsunspor-İstanbulspor4 - 4

2000-2001Adanaspor-Kocaelispor4 - 4

2001-2002Gençlerbirliği-Diyarbakırspor4 - 4

Kocaelispor-MKE Ankaragücü4 - 4

2006-2007Antalyaspor-Beşiktaş4 - 4

Kayserispor-Antalyaspor4 - 4

2014-2015Trabzonspor-Gaziantepspor4 - 4

2018-2019Yeni Malatyaspor-Sivasspor4 - 4

2021-2022Konyaspor-Kasımpaşa4 - 4

Kaynak: AA

Gaziantepspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de En Gollü Maç: 12 Gol! - Son Dakika

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