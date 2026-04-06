Süper Lig'de Ertelenen Maçların Hakemleri Açıklandı

Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor maçları Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti. 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe - Galatasaray ve 9 Nisan Perşembe günü Çaykur Rizespor - Samsunspor arasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Göztepe ile Galatasaray oynanacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Çaykur Rizespor - Samsunspor karşılaşmasında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.