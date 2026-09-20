Süper Lig'de Erzurumspor FK, Samsunspor'u Cardoso'nun 45. dakika golüyle 1-0 yendi

Süper Lig'de Erzurumspor FK, Samsunspor'u Cardoso'nun 45. dakika golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 45. dakikada Cardoso atarken Samsunspor ise sahadan mağlup ayrıldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Dk. 82 Ebosele), Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Baiye, Giorbelidze, Owusu, Rodriguez (Dk. 57 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 66 Diabate) Eren Tozlu (Dk. 66 Kerk)
Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Guarino, Erakovic, Mendes, Watt (Dk. 65 Sekongo), Emre Kılınç, Samed Onur (Dk. 79 Yalçın Kayan), Celil Yüksel, Jarju (Dk. 46 Coulibaly), Bayo
Gol: Dk. 45 Cardoso (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 18 Cardoso, Dk. 33 Owusu, Dk. 77 Baiye (Erzurumspor FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 86 Emre Kılınç (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
52. dakikada konuk ekibin oyuncusu Samed Onur orta alandan ceza yayına kadar topla birlikte ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleye doğru şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun içeri gönderdiği topa yerden vuran Eren Tozlu, kaleci Okan Kocuk'un engeline takıldı.
69. dakikada Sekongo'nun pasında topla buluşan Mendes'in sağ kanattan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak topu kurtardı.
79. dakikada ev sahibi ekipte hızlı atakla çıkan Kerk, sol kanattan topu merkeze taşıdı. Yerden pasla topla buluşan Diabate'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.
Erzurumspor FK, ilk yarıda bulduğu golle Samsunspor'u 1-0 yendi.
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