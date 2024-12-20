Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçta Eyüpspor'un golü 26. dakikada Ahmed Kutucu'dan gelirken, Fenerbahçe'nin golü 45+4. dakikada En-Nesyri ile geldi. Mücadelede Eyüpspor'dan teknik directeur Arda Turan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından her iki takımda puanlarını birer birer artırmış oldu.

20.12.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Claro, Vezo, Caner Erkin (Dk. 69 Umut Meraş), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Emre Mor), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 69 Ampem), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Bruno), Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 82 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred (Dk. 82 Cengiz Ünder), Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Saint-Maximin), Szymanski (Dk. 69 Dzeko), Tadic (Dk. 82 İsmail Yüksek), En-Nesyri

Goller: Dk. 26 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 45+4 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45+4 Arda Turan (teknik direktör) (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 44 Ahmed Kutucu, Dk. 45+4 Robin Yalçın, Dk. 45+5 Caner Erkin, Dk. 73 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Çağlar Söyüncü, Dk. 72 Saint-Maximin, Dk. 90+8 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakası 1-1 beraberlikle tamamlandı.

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşund,a kaleci Berke topu kornere çeldi.

88. dakikada Kostic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

90+4. dakikada pasında soldan ceza sahasına giren Kostic'in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Dorukhan Toköz, Tayfur Bingöl, Caner Erkin, Umut Meraş, Berke Özer, Arda Turan, Fenerbahçe, Eyüpspor, Emre Mor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 02:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.