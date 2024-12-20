Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan Ürün
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Claro, Vezo, Caner Erkin (Dk. 69 Umut Meraş), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Emre Mor), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 69 Ampem), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Bruno), Thiam
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 82 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred (Dk. 82 Cengiz Ünder), Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Saint-Maximin), Szymanski (Dk. 69 Dzeko), Tadic (Dk. 82 İsmail Yüksek), En-Nesyri
Goller: Dk. 26 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 45+4 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45+4 Arda Turan (teknik direktör) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 44 Ahmed Kutucu, Dk. 45+4 Robin Yalçın, Dk. 45+5 Caner Erkin, Dk. 73 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Çağlar Söyüncü, Dk. 72 Saint-Maximin, Dk. 90+8 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki ikas Eyüpspor-Fenerbahçe müsabakası 1-1 beraberlikle tamamlandı.
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşund,a kaleci Berke topu kornere çeldi.
88. dakikada Kostic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu.
90+3. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+4. dakikada pasında soldan ceza sahasına giren Kostic'in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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