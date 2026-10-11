Süper Lig'de Göztepe yarın Eyüpspor'a konuk olacak, Dalcı ilk sınavını verecek - Son Dakika
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Süper Lig'de Göztepe yarın Eyüpspor'a konuk olacak, Dalcı ilk sınavını verecek

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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi alan ve son sırada bulunan Eyüpspor'da Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında ilk sınavını verecek.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, haftaya averajla son sırada girdi. Henüz galibiyet alamayan İzmir temsilcisi ise üçer beraberlik ve yenilgiyle 3 puan toplayabildi ve 17. sırada yer aldı.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisinde Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Milli arada göreve gelen Mustafa Dalcı, Göztepe müsabakasıyla takımının başındaki ilk sınavını verecek.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Jawad El Yamiq ile Abdelhamid Sabiri'nin yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigNecmi KadıoğluMustafa DalcıEsenyurtEyüpsporSporSon Dakika

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