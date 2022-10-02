Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu! - Son Dakika
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!

02.10.2022 22:36

Süper Lig'de haftalardır herkesin beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla 1994-95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz bitti.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Futbolseverlerin bol gol beklediği mücadelede büyük hayal kırıklığı yaratırken Süper Lig'de yıllar sonra bir ilk yaşandı.

SON DAKİKALAR BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Vodafone Park'ta golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın son dakikaları nefes kesti. Siyah-beyazlılar, Weghorst ile iki kez gole çok yaklaştı. Hollandalı yıldız, ilk pozisyonda topu dışarı yollarken ikinci pozisyonda da direğe takıldı. Fenerbahçe ise özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergilerken ikinci yarının 80. dakikasında sonra ipleri tamamen rakibinin eline verdi.

Derbi sonrası herkes çok şaşkın! 27 yıl sonra bir ilk yaşandı

YILLAR SONRA İLK KEZ

1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. Yıllar önceki o karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik adamlar bulunuyordu. Söz konusu sezonda Beşiktaş'ı Christoph Daum, Fenerbahçe'yi ise Tomislav Ivic çalıştırıyordu.

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Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu! - Son Dakika


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