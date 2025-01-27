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Süper Lig'de Haftanın Gollü Maçları

Süper Lig\'de Haftanın Gollü Maçları

21. haftada 42 gol atıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, iki maçta 5-4'lük skor alındı.

27.01.2025 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 42 gol atılırken, iki karşılaşmada 5-4'lük skorlar elde edildi. Zirve yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe hata yapmadı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor karşılaşması ile tamamlandı. Trabzonspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 42 gol atıldı. Lider Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u tek golle geçerken, takipçisi Fenerbahçe ise geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanında 1 puanla dönerek, son 5 maçta 4. beraberliğini yaşadı.

İki karşılaşmada 5-4'lük skor

Cumartesi gündüz maçlarında gol düelloları yaşanırken tarihi sonuçlar da alındı. Sivasspor, evinde Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken, Alanyaspor - Başakşehir mücadelesi 9 gole sahne oldu. Akdeniz ekibi 3 kez öne geçtiği müsabakayı 5-4 kazandı ve evindeki son 4 maçta 3'er puan çıkardı. Haftanın kapanış maçında 10 kişi kalan Hatayspor, 2-0 öne geçtiği maçta mağlubiyet yaşadı. İlk yarısı konuk ekibin 3-2'lük üstünlüğü ile biten maçı ev sahibi Kasımpaşa 5-4 kazandı. Aynı haftada iki kez yaşanan 5-4'lük skor dikkat çekerken, sezonun en gollü haftası geride kaldı.

İlk 4 puan kaybetmedi

Lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u Osimhen'in golüyle mağlup ederken puanını da 54'e yükseltti. Fenerbahçe ise Göztepe karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skorla gülen taraf oldu. Sarı-lacivertliler 48 puana ulaşarak 6 puanlık farkı korudu. Evinde en başarılı takımlardan olan Samsunspor, Gaziantep FK'yı yendi, Eyüpspor ise Bodrum deplasmanında kazandı. Karadeniz temsilcisi puanını 40'a yükseltirken, Eyüpspor da 36 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor, 21. haftada mağlubiyet yaşadı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Samsunspor - Gaziantep FK: 2-1

Sivasspor - Kayserispor: 5-2

Alanyaspor - Başakşehir: 5-4

Galatasaray - Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1

Bodrum FK - Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe - Göztepe: 3-2

Kasımpaşa - Hatayspor: 5-4 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Haftanın Gollü Maçları - Son Dakika

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