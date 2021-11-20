Üye Girişi
Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak - Son Dakika

Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak

20.11.2021 11:30
Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşacak.

İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.

Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, VavaCars Fatih Karagümrük'te ise Jimmy Durmaz, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Kasımpaşa üstün

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Haliç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 'Haliç Derbisi' yarın yapılacak - Son Dakika Spor


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 10:10 En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 09:47 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 09:18 Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?

Son Dakika Haberleri
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi         
10:27
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:37:13. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement