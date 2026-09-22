Süper Lig'de ilk 6 haftada 54 maçta 161 gol atıldı, Amed SF 13 puanla lider oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de ilk 6 haftada 54 maçta 161 gol atıldı, Amed SF 13 puanla lider oldu

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Süper Lig\'de ilk 6 haftada 54 maçta 161 gol atıldı, Amed SF 13 puanla lider oldu
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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 54 maçta 161 gol atıldı. 6. haftayı 13 puan ve averajla Amed Sportif Faaliyetler lider tamamladı; Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek lig tarihindeki en farklı galibiyetine imza attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında oynanan 54 maçta toplam 161 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasını Amed Sportif Faaliyetler, 13 puan ve averajla lider tamamladı. Söz konusu hafta gollü karşılaşmalara sahne olurken, en skorer takım Eyüpspor'u 8 golle mağlup eden Fenerbahçe oldu. Amed SF - Beşiktaş maçında toplam 5 gol atılırken, Trabzonspor ve Başakşehir de 4'er gollü galibiyet elde etti.

Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası ligde 7. hafta karşılaşmaları 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.

En golcü takım Fenerbahçe

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederken, bu skor aynı zamanda sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler, 6 haftada rakip filelere 16 gol gönderdi. Fenerbahçe en golcü takım sıralamasında da lider konumda bulunuyor.

Üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrılan ve liderliğe yükselen Amed Sportif Faaliyetler, bu süreçte 15 golle en golcü ikinci takım olurken, Beşiktaş da 14 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor ve Çorum FK ise 13'er golle rakiplerini takip etti.

Vedat Muriqi'den bir maçta 4 gol

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Eyüpspor filelerini 4 kez sarsmayı başardı. 6 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giyen Vedat, Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da birer gol attı. Deneyimli forvet, bu sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 6 müsabakada 6 gole ulaştı.

3 futbolcudan hat-trick

Geride kalan 6 haftada 3 futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçında 3 kez gol sevinci yaşadı. Amed SF'de forma giyen Gift Orban ise Başakşehir mücadelesinde hat-trick yaptı. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Salah ve Orban, ligde 7 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu iki ismin ardından Victor Osimhen, Eldor Shomurodov ve Vedat Muriqi'nin 6'şar golü bulunuyor.

54 maçta 161 gol

Süper Lig'de 6 haftada toplam 54 maç oynandı. Futbolseverler bu mücadelelerde 161 gole şahitlik ederken, en gollü haftalar 3 ve 6. haftalarda yaşandı. En az golün atıldığı hafta ise 21 golle 2. hafta oldu.

Ligde geride kalan haftalarda atılan gol sayıları şöyle:

1. hafta: 24 gol

2. hafta: 21 gol

3. hafta: 31 gol

4. hafta: 29 gol

5. hafta: 25 gol

6. hafta: 31 gol

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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