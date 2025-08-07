Süper Lig\'de İlk Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında heyecan yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçında yarın Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay - İSTANBUL