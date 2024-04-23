Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak

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Süper Lig'de gergin günler yaşanırken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu.

23.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Gergin günlerin yaşandığı Süper Lig'de çok konuşulacak bir açıklamada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı.

"BÜYÜK OLASILIKLA KATILMAM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.

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Son Dakika Spor Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • SERKAN İNCE: İyide fener sen zaten katılımıyorsun seneye.Neyin raconu bu :))))) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak - Son Dakika
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