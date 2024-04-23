Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak

Spor

Gergin günlerin yaşandığı Süper Lig'de çok konuşulacak bir açıklamada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı.

"BÜYÜK OLASILIKLA KATILMAM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.