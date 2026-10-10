Süper Lig\'de Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Munuera oldu

Süper Lig'de Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Munuera olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera oldu. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak, Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Juan Martinez Munuera oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.
Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Cihan Aydın
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Gustavo Fernandes Correia
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