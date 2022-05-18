Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

18.05.2022 16:23
Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Sezonun 38'inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

20 MAYIS CUMA20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın21 MAYIS CUMARTESİ16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan22 MAYIS PAZAR16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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