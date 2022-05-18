Süper Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Sezonun 38'inci ve son haftasında görev yapacak hakemler şöyle:20 MAYIS CUMA20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Yasin Kol20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Emre Kargın21 MAYIS CUMARTESİ16.00 Altay - Kasımpaşa: Çağdaş Altay16.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan22 MAYIS PAZAR16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus19.00 Adana Demirspor - Göztepe: Adem Cinek19.00 Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
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