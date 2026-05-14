Süper Lig'de Son Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçını Asen Albayrak, Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçını da Melek Dakan yönetecek.

Son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan