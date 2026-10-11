Süper Lig'de son sıradaki Eyüpspor, yarın Göztepe'yi Esenyurt'ta ağırlayacak - Son Dakika
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Süper Lig'de son sıradaki Eyüpspor, yarın Göztepe'yi Esenyurt'ta ağırlayacak

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Süper Lig\'de son sıradaki Eyüpspor, yarın Göztepe\'yi Esenyurt\'ta ağırlayacak
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Trendyol Süper Lig 7. haftasında yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Eyüpspor 3 puanla son sırada; Göztepe ise 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle averajla 17. sırada.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Göztepe ile karşılaşacak. Eflatun-sarılılar, 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle aldığı 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile averajla 17. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe karşısında 8-0'lık tarihi mağlubiyet alan İstanbul ekibi, Teknik Direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı ve Mustafa Dalcı ile anlaştı.

5. randevu

Eyüpspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda eflatun-sarılılar, 1 galibiyet alırken, 3 maç ise berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan ili karşılaşma da 0-0 beraberlikle sona erdi.

Eyüpspor, en az gol atan ve en çok gol yiyen takım

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan eflatun-sarılılar, hücum ve savunma istatistiklerinde de iyi konumda yer almıyor. Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı olan Eyüpspor, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İstanbul ekibi, bu golleri ligin 3. haftasında sahasındaki Corendon Alanyaspor karşısında bulurken aynı zamanda tek galibiyetini bu maçta aldı.

Tepkiler sonrası bilet fiyatları güncellendi

Ev sahibi ve deplasman biletlerinin 4 bin liradan satışa çıkmasının ardından Eyüpsporlu ve Göztepeli taraftarlar tepki göstermişti. Eyüpspor yönetimi tepkilerin ardından deplasman biletini bin 500 lira, ev sahibi takımın biletini de bin 200 lira olarak güncelledi.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Eyüpspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ergin Gözütok ve Murat Şener üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigNecmi KadıoğluEsenyurtEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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