Süper Lig'de Sürükleyici Eşitlik: 2-2
Süper Lig'de Sürükleyici Eşitlik: 2-2

01.03.2026 22:29
Hesap.com Antalyaspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 24. haftada 2-2 berabere kaldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Saric), Storm (Dk. 80 Samet Karakoç), Ballet, Van de Streek (Dk. 81 Abdülkadir Ömür)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Mert Müldür) (Dk. 87 Musaba), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 87 Brown), Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek (Dk. 74 Fred), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Nene), Cherif

Goller: Dk. 43 Levent Mercan (Kendi kalesine), Dk. 49 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 63 Cherif, Dk. 69 Veysel Sarı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bahadır Öztürk'ün sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Van de Streek, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 2-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında kale alanı önünde iyi yükselen Cherif, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

64. dakikada Ballet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Storm'un şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

65. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

69. dakikada Fenerbahçe skora eşitlik getirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında araya giren Veysel Sarı'nın ters dokunuşu sonucu top ağlara gitti: 2-2.

84. dakikada Cherif'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan ortasında Asensio'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

90+7. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında Guendouzi'nin indirdiği topla kale alanı önünde buluşan Nene'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

