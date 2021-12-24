Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi. Bu doğrultuda Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.
Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor. Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.
Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi. İşte sözleşmede yer alan o madde;
"Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yılın son bombası geliyor! Yusuf Yazıcı geri dönüyor ama Trabzonspor için değil - Son Dakika Spor