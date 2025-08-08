Süper Lig\'de yılın sürprizi! Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor

Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı. Son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor'da görev alan başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, sahalara geri dönmek için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz günlerde ortalığı yıkan bir iddia gündeme gelmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olunca Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başlamış, tribünlerde onun adına tezahüratlar yapılmıştı. Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamla yolları ayırıp, Yalçın'ı yeniden takımın başına getireceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Antalyaspor'daki kısa macerasının ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın, sonunda sahalara geri dönüyor. Teknik ekibini oluşturmaya başlayan başarılı çalıştırıcı, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Yalçın'a yurt dışından da taliplerin olduğu öğrenildi.
