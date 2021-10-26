Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada favoriler değişti.
Lider Trabzonspor ve derbiyi kazanan Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e çekildi. Fenerbahçe'nin 2,90'lık oran 3,20 olarak belirlendi.
Galatasaray'da büyük düşüş görüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın 4,30'luk oranı 5,50 olarak güncellendi. Ligin yeni favorileri Trabzonspor ve Beşiktaş olarak gösterildi.
Yeni oranlar:
2,85 Beşiktaş
2,85 Trabzonspor
3,20 Fenerbahçe
5,50 Galatasaray
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında - Son Dakika Spor