Süper Lig\'den Benfica\'ya bir Türk daha

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon beklenen performansı veremeyen Semih Kılıçsoy'a sürpriz bir talip çıktı.
Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü kadrosunda bulunduran Benfica, bu kez Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'a gözünü dikti. Portekiz devi, genç oyuncuyu takibe aldı.
2023-2024 sezonunda başarılı bir performans gösteren Semih Kılıçsoy'un ismi uzun bir süre Aston Villa ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bu sezon 41 maçta süre alan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncunun piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
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