Süper Lig\'den düşen takımın yıldızı komik rakama transfer oluyor

Süper Lig'den düşen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj 2 milyon euro bonservis bedeliyle Al Sharjah'a transfer olmaya çok yakın. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, taraflar 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnavut forvet, Al Sharjah ile kişisel şartlarda da büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Sivasspor formasıyla toplamda 63 resmi maça çıkan Rey Manaj, söz konusu karşılaşmalarda 34 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.
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