Kasımpaşa forması giyen Almanya doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Gül, sürpriz bir transfere imza attı.
Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.
Son iki sezondur lacivert-beyazlı oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
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