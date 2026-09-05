Süper Lig derbisinde Beşiktaş taraftarları stadyumdaki yerini aldı
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, Tüpraş Stadyumu'ndan 30 otobüsle Chobani Stadyumu'na hareket etti. Güvenlik kontrollerinden geçen taraftarlar, saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde tribündeki yerini alacak.
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi siyah-beyazlı taraftarlar stadyuma ulaştı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu mücadele öncesinde Tüpraş Stadyumu'nda toplanan ve daha sonrasında 30 otobüsle hareket eden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı, Chobani Stadyumu'na geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar güvenlik kontrollerinin ardından stadyumdaki yerini alacak.
Kaynak: DHA
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