Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

09.02.2026 10:56
Beşiktaş, ara transfer döneminde yaptığı 57 milyon euroluk harcamayla dünya genelinde en çok para harcayan kulüpler arasında 4. sıraya yerleşti. Bu süreçte toplamda 7 oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dünyada en fazla harcama yapan kulüpler listesinde Manchester City, Crystal Palace ve Al Hilal'in ardından 4. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yaptığı yüksek harcamayla dünya futbolunda dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, bu süreçte toplam 57 milyon Euro'yu gözden çıkararak en fazla masraf yapan kulüpler arasına girdi.

7 OYUNCU KADROYA KATILDI

Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Junior Olaitan ve Devis Vasquez'i renklerine bağladı. Ayrıca Abraham'ın bonservisinin alınması ve Aston Villa'ya yapılan satış sonrası Beşiktaş'ın kasasından toplamda 57 milyon Euro çıktı.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK DÖRT

Ara transfer döneminde dünyada en fazla harcama yapan kulüpler listesinde zirvede 95 milyon Euro ile Manchester City yer aldı. Crystal Palace 89 milyon Euro ile ikinci sırada bulunurken, Al Hilal 70 milyon Euro'luk harcamayla üçüncü oldu. Beşiktaş ise 57 milyon Euro ile listenin 4. basamağında kendine yer buldu.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

