Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar - Son Dakika
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Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
13.06.2025 10:17
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Süper Lig devi Fenerbahçe, büyük ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Dünya Kupası'nda Brezilya forması giymek isteyen Neymar, Avrupa'ya dönmek istiyor. İstanbul devi, Santos'ta forma giyen Neymar'a teklif yaptı. Neymar'ın son yıllarda futbol anlamında düşüş yaşamasına rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer almak istemesi nedeniyle yeni sezona büyük önem veriyor.

Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'a teklif yaptı.

Dünyaca ünlü yıldız şu anda Santos forması giyiyor ve 2025'in sonuna kadar kontratı var. Ancak sözleşmesinde, istemesi halinde yaz döneminde Avrupa'dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunuyor.

NEYMAR YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR

Neymar, son yıllarda yaşadığı sakatlığın da etkisiyle futbol anlamında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu nedenle transferi risk olarak görülebilir. Ancak dünyaca ünlü hücum oyuncunun yeni sezonda çok büyük bir kişisel hedefi var: 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kadrosunda yer alabilmek. 33 yaşındaki futbolcu bu nedenle yeni sezona fazlasıyla önem veriyor ve adeta yeniden doğmak istiyor.

1+1 YILLIK TEKLİF

Ünlü İngiliz gazeteci Chris Antony'nin haberine göre Neymar için Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya'nın da teklifi var. Santos da dünyaca ünlü yıldızı kadroda tutmak için yeni sözleşme önerdi. Bu takımların dışında 5 kulübün daha Neymar ile temas kurduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, cömert bir rakamla 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, İstanbul, Brezilya, Futbol, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar:
    Bastonla oynar artık adamı izlemediniz galiba sahada yürüyor resmen :)) 21 1 Yanıtla
  • Sondakika Çapsız Habercilik:
    33 yaşında yeniden dogacakmis :) Eyt devlet desteği almalı ezik bahçe 16 4 Yanıtla
  • Elvan4493:
    huzur evi güçsüzler yurdu fenerbah 16 2 Yanıtla
  • Semih Öz:
    fıkra bu kadar :D 14 1 Yanıtla
  • Elvan4493:
    huzur evi güçsüzler yurdu fenerbahçe 10 2 Yanıtla
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