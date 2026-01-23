Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan gelişmeler camiada huzursuzluk yarattı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer açıklamalarına rağmen siyah-beyazlı ekipte şu ana kadar yeni bir transfer gerçekleşmezken, üst üste ayrılıklar yaşandı.

SERGEN YALÇIN "YÜZDE 95" DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 19 Ocak Pazartesi günü oynanan Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç Perşembe–Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar için de bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından taraftar, gözünü açıklanan tarihlere çevirdi.

TRANSFER GELMEDİ, AYRILIKLAR ARTTI

Ancak aradan geçen sürede Beşiktaş'ta beklenen transferler gerçekleşmedi. Buna karşın üç önemli ayrılık yaşandı. Demir Ege Tıknaz, Braga'ya transfer olurken, uzun süredir kriz yaşanan Rafa Silva eski takımı Benfica'ya döndü.

ABRAHAM DA YOLCU

Siyah-beyazlı ekipte bir ayrılık daha kapıda. Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyle birlikte kadroda bir önemli eksilme daha yaşanması bekleniyor.

TARAFTAR TEPKİLİ, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde yaşanan bu ayrılıklara rağmen henüz yeni bir takviye yapılmaması, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini artırdı. Siyah-beyazlı camia, yönetimden ve teknik ekipten kısa süre içinde somut transfer adımları bekliyor.