Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor
23.01.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer müjdesine rağmen henüz yeni bir oyuncu gelmezken, Demir Ege, Rafa Silva ve Abraham'ın ayrılıkları taraftarın tepkisini artırdı.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan gelişmeler camiada huzursuzluk yarattı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer açıklamalarına rağmen siyah-beyazlı ekipte şu ana kadar yeni bir transfer gerçekleşmezken, üst üste ayrılıklar yaşandı.

SERGEN YALÇIN "YÜZDE 95" DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 19 Ocak Pazartesi günü oynanan Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç Perşembe–Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar için de bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından taraftar, gözünü açıklanan tarihlere çevirdi.

TRANSFER GELMEDİ, AYRILIKLAR ARTTI

Ancak aradan geçen sürede Beşiktaş'ta beklenen transferler gerçekleşmedi. Buna karşın üç önemli ayrılık yaşandı. Demir Ege Tıknaz, Braga'ya transfer olurken, uzun süredir kriz yaşanan Rafa Silva eski takımı Benfica'ya döndü.

ABRAHAM DA YOLCU

Siyah-beyazlı ekipte bir ayrılık daha kapıda. Beşiktaş, İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Bu gelişmeyle birlikte kadroda bir önemli eksilme daha yaşanması bekleniyor.

TARAFTAR TEPKİLİ, BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Ara transfer döneminde yaşanan bu ayrılıklara rağmen henüz yeni bir takviye yapılmaması, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini artırdı. Siyah-beyazlı camia, yönetimden ve teknik ekipten kısa süre içinde somut transfer adımları bekliyor.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
16:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:15:56. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.