Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

05.01.2026 16:47
Samet Akaydın için Trabzonspor ve Samsunspor devreye girdi. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin oyuncuyu istediği belirtilirken, Çaykur Rizespor'un da sözleşme uzatma konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı aktarıldı. Akaydın, ilk yarıda 16 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydın, ara transfer döneminde dikkat çeken isimler arasına girdi. Trabzonspor'un ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek istediği süreçte, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli stoperi takımda görmek istediği kaydedildi.

SAMSUNSPOR DA DEVREDE

Samet Akaydın için sadece Trabzonspor değil, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Samsunspor'un da devrede olduğu belirtildi. Kırmızı-beyazlı ekibin, milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Çaykur Rizespor cephesi ise tecrübeli savunmacıyı kadroda tutmak istiyor. Kulübün Samet Akaydın ile sözleşme yenileme konusunda görüşmeler yürüttüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Samet Akaydın, sezonun ilk yarısında 15'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu süreçte takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

