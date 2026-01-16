Süper Lig devine 2.01\'lik golcü

Beşiktaş'ta forvet planlaması yeniden şekilleniyor. Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte siyah-beyazlılarda golcü arayışları hız kazandı. Bu süreçte Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen 2.01'lik İtalyan santrfor Lorenzo Lucca'yı listesine aldığı öne çıktı.

ABRAHAM GELİŞMESİ SONRASI TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Aston Villa'nın Tammy Abraham için ilgisini teklife dönüştürdüğü, oyuncunun da eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş cephesinde ise bu ihtimal, hücum hattını güçlendirmek adına yeni alternatifleri öne çıkardı.

Dİ MARZIO: LUCCA LİSTEDE

Habere göre Beşiktaşlı kurmaylar, Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Lorenzo Lucca'yı geniş transfer listesine dahil etti. 25 yaşındaki golcü için sürecin, Abraham'ın Aston Villa'ya transferinin netleşmesine göre hız kazanabileceği aktarıldı.

ABRAHAM GİDERSE LUCCA HAMLESİ

Beşiktaş'ın, Abraham'ın Ada'ya dönmesi halinde forvet takviyesini zorunlu gördüğü ve bu senaryoda Lucca için harekete geçebileceği ifade ediliyor. Abraham'ın ayrılması durumunda, hücum hattında seçeneklerin azalacağı vurgulanıyor.

"KLASİK 9 NUMARA" PROFİLİ

2.01'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Lorenzo Lucca, fizik gücü ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle öne çıkıyor. Klasik 9 numara profilindeki santrforun sırtı dönük oyunda etkili olduğu, uzun topları indirerek takım arkadaşlarına servis yapabildiği belirtiliyor. Öte yandan tempolu ve pres ağırlıklı sistemlerde zaman zaman zorlanabildiği not ediliyor.

NAPOLI'DE SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Lucca'nın Napoli'de bu sezon süre almakta zorlandığı aktarılıyor. Serie A'da 16 maçta toplam 401 dakika forma giyen İtalyan forvetin, bu sezon tek golünü Pisa'ya karşı kaydettiği ifade edildi. Lucca, İtalya dışında sadece 2022-2023 sezonunda Ajax forması giymişti.