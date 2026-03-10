Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbol adamının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. İlk müdahale kulüp tesislerinde yapıldı.
Trabzon medyasının haberine göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulundu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
