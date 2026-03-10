Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi

Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
10.03.2026 19:42
Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak antrenman tesislerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Orhan Kaynak antrenman sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbol adamının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

TESİSLERDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Trabzonspor antrenman tesislerinde bulunan Orhan Kaynak'ın aniden rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. İlk müdahale kulüp tesislerinde yapıldı.

Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi

SAĞLIK EKİPLERİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETTİ

Trabzon medyasının haberine göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a sağlık ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca müdahalede bulundu. Durumunun ciddiyeti nedeniyle vakit kaybedilmeden hastaneye sevk edildi.

KTÜ FARABİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tecrübeli antrenörün sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Resul Özdemir Resul Özdemir:
    ALLAH şifalık versin İNŞALLAH.. 6 0 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Allah yardımcısı olsun inşallah 6 0 Yanıtla
  • Musa Yüce Musa Yüce:
    rahmetli abisi Kayıhan da kalp krizinden vefat etmişti.Allah şifa versin 2 0 Yanıtla
  • ejderterlikli02 ejderterlikli02:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun sabırlar diliyorum 1 0 Yanıtla
