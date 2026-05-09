Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor
09.05.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın gündemine gelen Yves Bissouma’yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Süper Lig’e yükselen Amedspor, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Diyarbakır temsilcisinin, dünyaca ünlü orta saha Yves Bissouma için devreye girdiği öne sürüldü.

HEDEF YVES BISSOUMA

Nicolo Schira’nın haberine göre Amedspor yönetimi, Tottenham Hotspur forması giyen Yves Bissouma’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Premier Lig ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Malili yıldızın, bonservissiz şekilde transfer edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’un, ligde kalıcı olmak adına önemli yıldızları kadroya katmak istediği ifade edildi.

Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

‘ÜÇ BÜYÜKLER’ DE İSTEMİŞTİ

Yves Bissouma’nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.

AMEDSPOR’DA BÜYÜK HEYECAN

Süper Lig’e yükselmenin ardından iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor’un bu hamlesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

DİAGNE VE ICARDI İDDİALARI SONRASI YENİ HAMLE

Son dönemde Mbaye Diagne ve Mauro Icardi iddialarıyla gündeme gelen Amedspor’un, Bissouma transferiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çektiği yorumları yapıldı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in SAHA 2026 ziyaretine gönderme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in SAHA 2026 ziyaretine gönderme

14:12
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:27
Bu halini unutun Zara’yı görenler tanıyamıyor
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:22:30. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.