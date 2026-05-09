Süper Lig devlerinin istediği yıldızı Amedspor kapıyor

Süper Lig’e yükselen Amedspor, transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Diyarbakır temsilcisinin, dünyaca ünlü orta saha Yves Bissouma için devreye girdiği öne sürüldü.
Nicolo Schira’nın haberine göre Amedspor yönetimi, Tottenham Hotspur forması giyen Yves Bissouma’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Premier Lig ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Malili yıldızın, bonservissiz şekilde transfer edilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Amedspor’un, ligde kalıcı olmak adına önemli yıldızları kadroya katmak istediği ifade edildi.
Yves Bissouma’nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.
Süper Lig’e yükselmenin ardından iddialı bir kadro kurmak isteyen Amedspor’un bu hamlesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
Son dönemde Mbaye Diagne ve Mauro Icardi iddialarıyla gündeme gelen Amedspor’un, Bissouma transferiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çektiği yorumları yapıldı.
