Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

İlk teknik direktörlük görevini Fatih Karagümrük'te yapan Volkan Demirel, İstanbul ekibinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonu kulüple anlaşarak görevinden ayrılan genç çalıştırıcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'ın haberine göre, 1. Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Göztepe, teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son vermişti. İzmir ekibinin, Volkan Demirel'e temasa geçtiği öne sürüldü. Sezon başında da Göztepe ile görüşen Demirel, sarı-kırmızılılarla imza aşamasına geçememişti.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Göztepe, el değiştirdikten sonra Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Volkan Demirel'i takımın başına geçirerek çıkış yakalamak istiyor.
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