Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım - Son Dakika
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Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

11.09.2022 16:25
Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Volkan Demirel, geri dönüyor. Demirel'in, 1. Lig ekibi Göztepe ile teması kurduğu ve İzmir ekibinin başına geçebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz günlerde resmen el değiştirerek Sport Republic şirketinin çatısı altına girmişti.

İlk teknik direktörlük görevini Fatih Karagümrük'te yapan Volkan Demirel, İstanbul ekibinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon sonu kulüple anlaşarak görevinden ayrılan genç çalıştırıcı için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GÖZTEPE, VOLKAN DEMİREL'İ İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre, 1. Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Göztepe, teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son vermişti. İzmir ekibinin, Volkan Demirel'e temasa geçtiği öne sürüldü. Sezon başında da Göztepe ile görüşen Demirel, sarı-kırmızılılarla imza aşamasına geçememişti.

HEDEF SÜPER LİG

Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Göztepe, el değiştirdikten sonra Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Volkan Demirel'i takımın başına geçirerek çıkış yakalamak istiyor.

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